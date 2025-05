Stand: 06.05.2025 09:30 Uhr OMR un Schippfohrtsdag gaht los

Woans kann een sik in't Internet mööglichst vele Kunnen un Followers angeln? Dat is en zentrale Fraag bi de Mess OMR, de vundag in Hamborg losgeiht. Disse Mess üm dat Online Marketing warrt in de Messehallen woll vun teihndusende Lüüd besöcht. Un blots twee-eenhalf Kilometers dorvun weg, in dat Maritime Museum, dor is ok wat los: de Düütsche Schippfohrtsdag. Themen sünd hier dat Schützen vun't Klima op hoge See un dat Oppassen op de Seeweeg.

