Betahlen mit de Koort nimmt to

Stand: 06.05.2025 09:30 Uhr

De Lüüd in Düütschland betahlt jümmer fakener un jümmer mehr mit de Koort. Dat wiest en ne'e Studie vun en Kölner Institut, wat den Hannel erforschen deit. De Studie seggt, bi de Betahlvörgäng in Ladens leeg de Andeel vun Koort un Handy nu bi 44 Perzent - dat heet, de hett sik in de verleden fief Johr verduppelt.

