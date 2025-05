Stand: 06.05.2025 09:30 Uhr Konzept för't Anpassen an Klimawannel

Sik goot an den Klimawannel anpassen - dat will de Bezirk Eimsbüddel un hett dorför en egnet Konzept opstellt. Ünner annern schall dat mehr Plätz to'n Sitten in'n Schadden geven. Op de Speelplätz wüllt se ünnersöken, wo goot de Boddens un de Speelgereden mit de Hitt kloorkaamt. Un denn kunn dat in Eimsbüddel villicht ok hier un dor Spenners geven, wo een sik Sünnmelk oder Drinkwater rutpumpen kann. Tokamen Week will de Ümweltutschuss över dat Konzept Raat slaan.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch