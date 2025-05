Stand: 06.05.2025 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

Eerst is de Heven dichttrocken, man later lockert dat op un ok de Sünn wiest sik noch – bi bet to 16 Graad. Nu (Klock negen) sünd dat in Kirchwarder 7 Graad. Ok morgen blifft dat gröttstendeels dröög, mit mehr Wulken as Sünnschien un bet to 17 Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.05.2025 | 09:30 Uhr

