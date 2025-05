Stand: 05.05.2025 09:30 Uhr Berlin: Koalitschoonsverdrag warrt ünnerschreven

CDU, CSU un SPD – all dree Parteien hebbt Ja seggt to den Koalitschoonsverdrag. Un vundaag nu warrt düsse ünnerschreven. De Böversten vun’e SPD hebbt hüüt fröh al künnig maakt, wokeen vun jüm een vun de Ministerposten in de ne’e Bunnsregeren afkriegen deit. Bärbel Bas schall Arbeitsministersch warrn. Stefanie Hubig, de in Rhienland-Palz betto Bildungsministersch is, de warrt de ne’e Justizministersch. Un Carsten Schneider warrt Ümweltminister.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch