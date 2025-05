Stand: 05.05.2025 09:30 Uhr Hamborger S-Bahnen: Müllcontainers verswinnt na un na

Noch sünd se dor, aver de lütten sülvern Müllcontainers in de Hamborger S-Bahn-Töög schüllt nu so na un na afboot warrn. So as NDR 90,3 dat wies worrn is, köönt Fohrgäst jümehren Affall denn blots noch an’e Bahnhööv loswarrn. Bet Anfang vun dat tokamen Johr sünd denn all de lütten Müllcontainers in’e S-Bahnen vun de öllere Boreeg verswunnen. So is dat tominnst vun’e Bahn to hören. En Sprekersch sä, dat, wat se beleevt harrn, dat wies: de Müll in‘e Töög wörr in düsse Fäll, wo de Containers denn nich mehr dor weren, ok nich mehr warrn.

