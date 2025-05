Stand: 05.05.2025 09:30 Uhr USA: Trump künnigt Töll op Filmen an

De amerikaan’sche Filmindustrie starvt bannig gau. Dat sä Donald Trump. De US-Präsident will deswegen ok, dat dat ne’e Töll geven deit dütmal op Filmen, de in’t Butenland maakt worrn sünd. Düsse ne’en Töll schüllt denn hunnert Perzent bedregen. Bavento will Trump dat fröhere Kaschott Alcatraz wedder in Bedriev nehmen un dor in’e Tokumst Swoorverbrekers ünnerbringen. Dat bekannte Kaschotteiland liggt vör San Francisco un is al 1963 dichtmaakt worrn. Hüttodaags maakt de Lüüd dor geern Utflöög hen.

