Stand: 05.05.2025 09:30 Uhr Dulle Arger bi dat Hamborg Ballett

Fief vun de Top-Solisten vun dat Hamborg Ballett hebbt al künnigt. Un nu warrt de ne’e Ballettintendant Demis Volpi ümmer duller bekrittelt. Mehr as twintig ann’re Dänzers vun dat weltbekannte Ensemble hebbt nu en Brandbreev an Kultursenater Carsten Brosda schreven. Se föhlt vun sik nich noog afverlangt un föhlt sik ok nich noog acht. Bavento weer dat Niveau daalgahn. De Dänzers klaagt ok över en slechte Kommunikatschoon un de Transparenz wörr ok fehlen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch