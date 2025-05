Stand: 05.05.2025 09:30 Uhr Football: Bayern is Meister

Se hebbt dat mal wedder henkregen: De Footballspelers vun den FC Bayern München sünd Düütsche Meister. Düssen Titel kann jüm nu nüms mehr nehmen. Dat liggt an Leverkusen dicht achter jüm. Denn de hebbt in Freeborg blots liekop speelt – mit twee to twee. Wat mit de Hamborger Verenen is, dat is noch nich ganz rut. Dat warrt een woll eerst tokamen Wekenenn wies, wat St. Pauli in’e Eerste Liga blieven un wat de HSV opstiegen deit.

