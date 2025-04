Stand: 30.04.2025 09:30 Uhr Maal vun den ne’en Senaat: 10.000 Wahnen jedet Johr

Dat Maal vun den ne’en root-grönen Senaat is aver wiederhen, dat se jedet Johr 10.000 ne’e Wahnen kloorkriegen wüllt. Sünnerlich swoor is dat in dicht besiedelt Ecken, so as in Einbüddel. Alleen dor müssen, dat Maal vun’n Senaat na to uurdelen, jedet Johr goot dusend Wahnen henkamen. De Bezirk dor hett nu aver stäädsche un private Flachen funnen, op de mööglicherwies boot warrn kunn. In Fraag kaamt dorna Ecken, so as an’n Looksteder Steendamm oder ok de Sportplatzring in Stellingen.

