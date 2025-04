Stand: 30.04.2025 09:30 Uhr SPD-Liddmaten hebbt över Koalitschoonsverdrag afstimmt

Ok bi’n Bund geiht dat mit de ne’e Regeren vöran, dat se de op’e Been stellen doot. Denn siet verleden Nacht Klock twölf is de Online-Befragen vun de SPD-Liddmaten vörbi, wat de to den Koalitschoonsverdrag mit de Union seggen doot. Vundaag noch will de SPD denn kunddoon, wat dor bi düsse Afstimmen bi rutsuert ist.

