Stand: 30.04.2025 09:30 Uhr Polizei maakt sik för Demos an’n 1. Mai praat

Wegen de Demos an’n 1. Mai stellt sik de Hamborger Polizei op in, dat se veel wat to Gang ween warrt. Op’n Plaan staht dree grote Kundgevens vun’e linke Szeen. Alleen bi de rekent se för morgen mit bummelig fiefdusend Lüüd, de dor an deelnehmen doot. De Polizei geiht dorvun ut, dat dat dorbi denn lüttere Stöörakschonen geven deit. As Stütt för de Hamborger Polizei kaamt morgen denn Hunnertschopen ut dree anner Bunnslänner hento.

