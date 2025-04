Stand: 30.04.2025 09:30 Uhr Hamborg-Marathon: Anmellen för tokamen Johr

Bi den Hamborg-Marathon verleden Wekenenn geev dat ja en ne’en Streckenrekoord un af vundaag nu kann een sik al för den Jubiläumsloop tokamen Johr anmellen. Dor gifft dat den Marathon denn dat veertigste Mal. Passlich dorto köönt dor denn ganze veertigdusend Lüüd an’n Start gahn, de denn vun’e Tiet her ok’n beten wat na vörn verleggt warrt, dormit denn ok all de Lüüd op’e Streck Platz finnen doot. Un bavento warrt de Halfmarathon denn eerst namiddags anfangen un geiht dor denn an’e Kennedybrüch los.

