Stand: 29.04.2025 09:30 Uhr Koalitschoonsverdrag is praat för Ünnerschriften

De root-gröne Koalitschoon in Hamborg kann wiederregeren. Denn na de SPD hebbt güstern Avend ok de Grönen den Koalitschoonsverdrag tostimmt bi en Lannsliddmatenversammeln buten de Reeg. Un hüüt Namiddag nu wüllt denn de SPD un de Grönen den Verdrag tohoop ünnerschrieven, so dat dat Ganze denn ok amtlich is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.04.2025 | 09:30 Uhr

