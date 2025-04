Stand: 29.04.2025 09:30 Uhr Elvbrüchen: Maleschen in’n Stratenverkehr af Freedag

Wokeen mit dat Auto över de Elvbrüchen henweg na de Stadt hen rinföhren deit, de mutt sik dor af Freedag op Maleschen in’n Stratenverkehr op instellen. Denn dat Bowark mutt wedder instand sett warrn. Un dat Ganze duert, so as dat utsehen deit, woll en half Johr lang. Dree Fohrbahnen schüllt dorbi aver ümmer freeblieven. Dat letzte Tuur is dat Bowark över de Noorderelv vör föffteihn Johr wat opfrischt worrn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch