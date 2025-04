Stand: 29.04.2025 09:30 Uhr Billbrook: Autounfall mit dree Kinner binnen

Bi en Autounfall in Billbrook sünd güstern Avend dree Kinner bi to Schaden kamen. Bi een vun jüm geiht dat goors üm Leven un Doot. En 34 Johr ole Fro is mit de Kinner in’t Auto vun’e Straat afkamen un frontaal gegen en Ampelpaal prallt. Woso, dat is noch unkloor. En Reddenshelikopter hett de swoor versehrte acht Johr ole Deern denn na’t Krankenhuus henbröcht. De Fro un de annern Kinnern sünd bi de ganze Saak blots licht wat bi to Schaden kamen.

