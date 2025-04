Stand: 29.04.2025 09:30 Uhr Moorfleet: Grund för Doot vun Schrieversfro is en annere

Vör een Week is en Schrieversfro doot op ehr Huusboot in Hamborg funnen worrn. Un so as de Polizei dat nu seggen deit, steiht fast, dat de 58 Johr ole Fro doch nich dootschaten worrn is. Denn so as bi de Obdukschoon nu bi rutsuert is, is dat woll stumpe Gewalt ween, mit de se ümbröcht worrn is. De Polizei söcht deswegen ok wieder na Lüüd, de an‘t Holthavenufer in Moorfleet wat seen hebbt. De Beamten kiekt sik aver ok dat familjäre Ümfeld vun de dode Fro an.

