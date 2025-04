Stand: 29.04.2025 09:30 Uhr Hamborg: Abitur geiht los

Vundaag geiht dat in Hamborg mit dat Abitur los. Den Anfang maakt dorbi dat Fack Düütsch. Üm un bi 9.500 junge Lüüd mööt denn in de tokamen Weken in je dree Facken schriftlich wiesen, wat se köönt. De Klausuren sünd dorbi zentraal vörgeven un an all Hamborger Scholen gliek. Af Enn vun’n Junimaand mööt se denn bavento ok noch mal mündlich wiesen, wat se op’n Kasten hebbt.

