Stand: 28.04.2025 09:30 Uhr Noordkorea gifft Russland Stütt in'n Krieg

Noordkorea hett to't eerst Mal seggt, dat se Suldaten na Russland schickt hebbt, dat Land bi sien Angreepkrieg gegen de Ukrain Stütt to geven. Wat vun Süüdkorea to hören is, levert Noordkorea ok noch masse Munitschoon un Wapen na Russland. Dor sünd ok Kortstrekenraketen, Panzerhaubitzen un Raketensmieters mit dorbi.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch