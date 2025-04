Stand: 26.04.2025 09:30 Uhr Block-Familien-Drama

In dat Familien-Drama üm de Hamborger Block-Familie, dor hett de Staatsafkaatschop söven Lüüd anklaagt. Dorünner ok de Steakhuus-Arvsche Christina Block. Ehr warrt vörsmeten, dat se wat dormit to doon harr, dat ehre Kinner in de Neejohrsnacht 2024 wegroovt worrn sünd. De 51-Johr ole Ünnernehmersche schall den Opdrag geven hebben, ehrn Söhn un ehre Dochter mit Gewalt vun den Vadder wegtohalen un na Düütschland to bringen. De Block Afkaat hett dat op NDR-Anfraag torüchwiest.

