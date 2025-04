Stand: 26.04.2025 09:30 Uhr Gräffnis vun Papst Franziskus

De dode Papst Franziskus, de warrt in Rom bisett. In een halve Stünn gaht de Fierlichkeiten op den Petersplatz los. De Vatikan rekent mit Hunnertdusende vun Besökers. Ok vele Staatsgäst ut de ganze Welt hebbt sik anmellt. Dorünner Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier un Noch-Kanzler Olaf Scholz. Op sien egen Wunsch hin warrt Franziskus in’n Ansluss nich in’n Petersdom bisett, sünnern in de Kark Santa Maria Maggiore.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch