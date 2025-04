Stand: 25.04.2025 09:30 Uhr Na de Messattack vun Billsteed: Keerl fastnahmen

Vör üm un bi twee Weken geev dat an en Bushollsteed in Billsteed en Messattack. Twee Minschen sünd dorbi to Schaden kamen, wo ok en Rullstohlfohrersch mit tohören deit. Dorna hebbt se mit en Bild na den Däder söcht un dat hett woll wat bröcht. Denn de Polizei hett nu en 33 Johr olen Keerl in Billsteed fastnahmen, den se ok al vun fröher her kennen doot, blangen anner Saken wegen en brutolen Rooföverfall un Vandalismus. De Syrer kööm 2015 na Düütschland hen, stünn ne Tiet lang as Intensivdäder in’e Paperen, hett aver ok en Schuulstatus.

