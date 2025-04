Stand: 25.04.2025 09:30 Uhr Flegen: Keen Geld bi Turbulenzen

Bi’t Flegen kann dat ümmer mal’n beten wat hen un her gahn. Deswegen kriggt een as Flooggast ok nich glieks Geld, wenn dat mal wehdoon deit. So hett sik nu tominnst dat Hamborger Amtsgericht in en Fall fastleggt. Denn en Fro, de vun Hamborg na Ibiza henflagen is, de harr klaagt. Ehr Fleger kööm in en swoor’t Gewidder rin un sack vun’e Höög her af. Deswegen wull se 5.000 Euro vun de Floogsellschop hebben. Aver de Amtsrichters hebbt de Klaag nu afwiest.

