Stand: 25.04.2025 09:30 Uhr Hamborg: Wedder verkehrte Alarm in't Westfield

Un wedder is dat passeert: Güstern Avend geev dat noch mal wedder en Füeralarm in dat Westfield Inkoopscenter. Gegen Viddel vör acht güng in dat Kino de Rookmeller los. Dorophen hebbt se dat Kino rüümt. Un de Füerwehr rück gau ut un meist jüst so gau ok wedder af, denn dat Ganze is wedder en verkehrten Alarm ween un twoors al de veerte siet se de Dören in dat Westfield apen maakt hebbt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch