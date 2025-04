Stand: 11.04.2025 09:30 Uhr Hamborg: Kriminaallüüd fiert Passus in‘n Koalitschoonsverdrag

Dat geiht üm dree Regen, de nu in den Koalitschoonsverdrag vun Union un SPD binnenstahn doot. Denn dor heet dat, de ne’e Bunnsregeren will mehr vun dat Vermögen afgriepen, wat kriminell verdeent worrn is. In’e Tokumst mööt anklaagte Lüüd in de sonöömte Ümkehr vun de Bewieslast beleggen, dat se dat Vermögen, üm dat dat denn gahn deit, legaal tohoopweertschopt hebbt. In den Fall dröövt se dat Vermögen denn ok behollen. Anners, wenn‘t illegaal is, kriggt dat denn Vadder Staat. De Bund vun de Düütschen Kriminaalbeamten in Hamborg betekent dat Ganze as en gigantischen Dörchbröök bi den Kamp gegen dat Reinwaschen vun Geld un gegen dat organiseerte Verbreken.

