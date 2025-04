Stand: 10.04.2025 09:30 Uhr Dode Lüüd ahn Ünnerdack

Sövenunveertig Lüüd ahn Ünnerdack sünd in Hamborg in'n Winter dootbleven. Dat hett de Senat op en Anfraag vun de Linksfraktschon antert. Twüschen September un März weren süssuntwintig dorvun in't Krankenhuus storven – eenuntwintig op de Straat. De Mehrsten vun de Doden harrn en Krankheit, de nich or nich goot behannelt worrn is.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch