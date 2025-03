Stand: 17.03.2025 09:30 Uhr Weken gegen Rassismus

"De Wöörd vun de Minschen schulen": Dat is düt Johr dat Motto vun de Internatschonalen Weken gegen Rassismus. Ok in Hamborg sünd en Reeg Verenen un anner Organisatschonen mit dorbi. Bet to't Enn vun'n Maand gifft dat in de hele Stadt Kulturprogramm gegen Rassismus. Düütschlandwiet sünd in'n Rahmen vun'n Maand bummelig tweedusend Saken plaant, de Deel vun de Akschon sünd.

