Stand: 12.03.2025 09:30 Uhr Kaptein fastnahmen

Nadem dor in de Noordsee twee Ööltankers tosamenstött sünd, hett de Polizei den Kaptein vun dat Frachtschipp ut Hamborg fastnahmen. Na dat, wat vun de BBC to hören is, hett dat de Rederee bekunnt. Folgens de britsche Behörden, gifft dat den Verdacht op en groff fohrlässig -Döden. De Frachter harr vör de ingelsche Küst en Tanker rammt, de dor vör Anker liggen hett. Dorbi is woll een Minsch vun de Besatten bi to Dode kamen.

