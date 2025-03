Stand: 07.03.2025 09:30 Uhr Hamborg: 50 Elvkinner-Kitas dicht

Toeerst sünd dat de Krankenhüüs ween un nu sünd ok de Kinnergoorns an’e Reeg. Denn de Warnstreiks in’n Apentlichen Deenst in Hamborg gaht wieder. Knapp föfftig Elvkinner-Kitas mööt vundaag nu dicht blieven. So tominnst sä dat en Sprekersch. In de mehrsten annern Kitas köönt se de Kinner vundaag twoors betüdeln, man nich so as jümmers. Bavento rööpt ver.di ok jümehr Lüüd, de bi de Firma „Fördern & Wahnen“, de in de Elv-Warksteden oder bi de ASB-Soziaalinrichtens arbeiden doot, to’n Warnstreik op.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch