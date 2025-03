Stand: 05.03.2025 09:30 Uhr Boarbeiden bi de Bahn

In de Hamborger Fröhjohrsferien warrt de Afsnitt vun de S1 twüschen Hasselbrook, Barmbeek un Ohlsdörp afsparrt. Twee Weken lang schüllt de Schienen dor nee maakt warrn – jüst so as op de Streek twüschen Hööftbahnhoff un Altno. Los geiht dat an’t Wekenenn. En Reeg Feerntöög fohrt denn in Horborg oder Bardörp los oder kaamt dor an. Regionaltöög na Westerland, Kiel un Flensborg fohrt in Pinnbarg af.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch