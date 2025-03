Stand: 03.03.2025 09:30 Uhr Oscars in Hollywood vergeven

Bi de Oscar-Verlehen in Hollywood hett de Film „Anora“ ornlich Priesen afrüümt. Dat is en Tragikkumedi, de in de Gruppen beste Film, beste Regie, beste Snitt, bestet Originaaldreihbook un beste Hööftdorstellersch de Nees vörn hatt. Un dat is de Schauspelersch Mikey Madison, de in düsse Kategorie uttekent worrn is. Bi de Mannslüüd is dat de Schauspeler Adrien Brody, de för siene Rull in dat Drama „The Brutalist“ en Oscar kregen hett.

