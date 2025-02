Stand: 27.02.2025 09:30 Uhr TV-Debatt för de Börgerschopswahl

Ok in't NDR-Studio hefft de Parteien güstern streden: bi de TV-Debatt vun de lütteren Parteien. En Thema weer dat Wohnen: Cansu Özdemir vun de Linken will, dat per Johr fiefdusend ne'e Sozialwohnen boot warrt. Dirk Nockemann vun de AfD harr gern, dat eerst mal Minschen vun hier Wohnruum kriegt: Dorto schull dat en Hamborger Wohngeld geven – für Lüüd, de nich veel hefft, man de nich in en Sozialwohnen leevt. Jochen Brack vun't BSW will, dat mehr dorgegen maakt warrt, wenn in Hüüs veele Wohnen leddig sünd. Katharina Blume vun de FDP will, dat sik de noorddüütschen Bunnslänner bi't Boon mehr miteenanner afstimmt.

