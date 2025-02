Stand: 18.02.2025 09:30 Uhr Bannig vele Bosteden för de U5

Bannig grote Bostedenflachen sünd för de ne’e U-Bahnlien 5 nödig. Denn all fief Kilometer bruukt de Tunnelbohrers en Flach so groot as een oder twee Footballfelder. In’e Binnenstadt is dat denn en groot Problem. Denn so as de Hamborger Hoochbahn dat seggt, güng dat ok üm möögliche Ecken binnen in‘e Alster. Hamborgs Seilverenen seht jümehren Sport deswegen nu al för’n poor Johr lang stöört. Man ok op de Moorwisch kiekt se na, wat dor villicht en Bostedenflach för de U5 henkamen kunn. Dorför müssen denn urole Bömen afmaakt warrn.

