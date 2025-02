Stand: 04.02.2025 09:30 Uhr Peterwagen bi Insatz verunglückt

Güstern Avend is bi en Insatzfohrt in Horborg en Peterwagen to Malöör kamen. Een vun de Lüüd vun’e Polizei is dorbi licht wat bi to Schaden kamen, as se op de Winsener Straat op’e Eck Reesebarg gegen en Gadder an’n Fohrbahnrand rumsen deen. De Beamten weren jüst op’n Weg na en Spoortsbar hen, wo sik woll mehre Lüüd in’e Kladden harrn. As de Polizei dor an’n Enn denn ankamen is, hebbt se noch gegen welk vun de Lüüd Platzverwiesen utsnackt hatt.

