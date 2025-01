Stand: 23.01.2025 09:30 Uhr Ümbo bi de Hamborger Hoochbahn

De Hamborger Hoochbahn will in de tokamen Johren all Bahnstiegen vun de U3 langer maken – un twoors vun 80 op 120 Meter. So schüllt 50 Perzent mehr Fohrgäst mit de U-Bahn fohren könen. In dat Grootprojekt un den Ümbo vun 16 U-Bahnhööv will de Hoochbahn mehr as 300 Milljonen Euro steken.

