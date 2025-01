Stand: 23.01.2025 09:30 Uhr Opkloren na Messangreep in Aschaffenburg

Na den Messangreep in Aschaffenburg hett sik Bunnskanzler Olaf Scholz mit Bunnsbinnenministersch Nancy Faeser un de Baaslüüd vun de Sekerheitsbehöörden drapen. Op X schreev he, de Fall warrt gau opkloort un de Saak warrt Konsequenzen hebben. Bi den Angreep güstern sünd twee Minschen dootmaakt worrn. Dree Lüüd sünd an’t Lief to Schaden kamen. De Mann, de dat woll daan hett, schall vundaag na den Haftrichter henkamen.

