Stroom ut verne'erbore Energien

In de EU kümmt middewiel meist dat Halve vun’n Stroom ut verne’erbore Energien as Windkraft un Sünnenergie. Folgens Fachlüüd maakt Köhl, Ööl un Gas blots noch knapp 30 Perzent vun den Stroom ut. De EU will bet 2050 klimaneutral ween. Denn schall keen Drievhuusgas, wat ja leeg fö’t Klima is, mehr in de Atmosphäär kamen.

