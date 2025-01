Stand: 23.01.2025 09:30 Uhr Akschoonsplaan gegen de Hitten

Merrn in’n Winter hett de Sozjaalbehöörd ehren Akschoonsplaan gegen de Hitten för Hamborg vörleggt. Dorbinnen staht Raatslääg un Vörgaven för en Barg apentliche Ecken as Drinkwatersteden in Gröönanlagen un Spenners för Sünnenkreem, de nix kösten deit. Beschreven warrt ok Gefohren för de Sundheit för öllere Lüüd. De Akschoonsplaan süht ok vör, dat Ladens köhle Rüüm un Mööglichkeiten to sitten för jümehr Kunnen anbeedt.

