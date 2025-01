Stand: 23.01.2025 09:30 Uhr Football-Champions-League

Dat is al de drütte Dalslag: De FC Bayern hett in de Football-Champions-League mit 0 to 3 in Rotterdam een op de Mütz kregen. RB Leipzig harr bi’t letzte Speel tohuus gegen Sporting Lissabon mit 2 to 1 de Nees vörn. De Leipzigers sünd man al rutflagen.

