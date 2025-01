Stand: 23.01.2025 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is dat wulkendüüster. An’n Morgen gifft dat noch Regen un Sneeregen, över Dag warrt dat denn weniger. De Temperaturen klattert op 4 bet 5 Graad. Opstünns sünd dat 3 Graad in St. Georg. De Wind dorto blaast ornlich. Ok morgen gifft dat vele Wulken an’n Heven un vun Middag af an kümmt wat Natts vun baven dal. Bi 6 bet 7 Graad is dat wedder teemlich puustig.

