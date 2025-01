Stand: 22.01.2025 09:30 Uhr Verwalten warrt digitaler

De Ämter in Hamborg warrt digitaler. 290 Saken, de man fröher blots op Papier or direkt op't Amt maken kunn, gifft dat nu al online – un dat schull noch mehr warrn. Bummelig 680.000 Börgers hefft al en digital Kunnenkonto bi de Stadt. Dör düssen Afbo vun Bürokratie schull de Arbeit vun de Ämter denn ok effitschenter warrn. De Senat seggt: Dör't Online-Anbott wöörn nu al teihndusende Arbeidsstunnen insport.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch