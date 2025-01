Stand: 22.01.2025 09:30 Uhr Missbruuk in Kita?

De Hamborger Polizei sitt graad an en Fall, wo en Jungkeerl, de in en Kita in Rahlstedt arbeit hett, Missbruuk vörsmeten warrt. De Jungkeerl, de ünner Verdacht steiht, is süssteihn Johr oolt un harr in de Kita sien Freiwilligendeenst maakt. He schull Kinner ünner annern slaan un ok küsst hebben. De Kinner harrn dat jümehr Öllern vertellt un de harrn de Henwiesen denn wiedergeven, sä de Kita-Dräger WABE op Nafraag vun NDR 90,3. De Jungkeerl ünner Verdacht harr stracks Huusverbott kregen. Nich kloor is, woso he mit de Kinner alleen weer.

