Trump: Plaans för de tokamen Johren

De ne'e US-Präsident Donald Trump hett noch mehr Plaans för sien Präsidentschop kunnig maakt. Ok de Start vun en KI-Vörhebben höört dorto. Ünnern Namen "Stargate" schullen in'n Minimum fiefhunnert Milliarden Dollars in de USA för KI-Infrastruktur utgeven warrn. Dat Geld schull man vun Ünnernehmen kamen. Trump sä, dat dat dormit ok eenhunnertdusend ne'e Jobs geven wöör.

