Stand: 22.01.2025 09:30 Uhr HSV will wat gegen Hooligans maken

De Angreep vun Hooligans an't Wekenend schull Folgen hebben, heet dat vun'n HSV. Sportvörstand Stefan Kuntz will, dat de, de dat weren, Stadionverbott kregen. So licht is de Saak man ok nich, denn de Däders harrn sik vermummt un de Polizei mutt eerst mal rutfinnen, wat för Lüüd dorbi ween sünd. De Warkschop vun de Polizei harr gern, dat de Clubs generell mehr gegen aggressive Fans möken.

