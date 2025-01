Stand: 22.01.2025 09:30 Uhr FDP in'n Wahlkamp

Ok bi de Hamborger FDP is de Wahlkamp nu so richtig losgahn. Se hefft sik op en Slogan enigt: "Allens lett sik ännern." De Weertschop harr to veel Arger mit Bürokratie, de Stüern weren to hooch un an de Scholen geev dat Problemen. Dat allens müss anners warrn, sä de Bunnsdagsaforndte Ria Schröder güstern in'n Bessenbinderhoff. In Hamborger Ümfragen liggt de FDP ünner fief Perzent Stimmenandeel.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch