Stand: 21.01.2025 09:30 Uhr Trump leggt los

He harr jüst sien Amtseed afleggt, dor hett he sik ok glieks doran maakt un de eersten Wahlversprekens ümsett. De ne'e US-Präsident Donald Trump hett masse Orders ünnerschreven. De USA warrt sik ünner anner'n ut dat Pariser Afkamen för Klimaschuul un ut de Weltsundheitsorganisatschoon torüchtrecken. Trump hett ok Hannelstöll gegen Mexiko un Kanada ankünnigt. Un denn hett he ok noch all begnadigt, de dor achter Trallen sitten doot, wieldat se bi den Storm op dat Kapitol vör veer Johr mitmaakt hebbt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch