Stand: 21.01.2025 09:30 Uhr Reakschonen op Trump sien Amtsantritt

Vun överall op de Welt hebbt Politikers den ne'en US-Präsidenten Donald Trump to sien Amtsantritt graleert. Bunnskanzler Olaf Scholz sä, de USA weer op‘t engst mit Düütschland verbunnen. De ukrain'sche Präsident Wolodymyr Selenskyj sä, de Politik, de Trump dor ankünnigt hett, de kunn en duersamen un gerechten Freden bringen. De töörksche Präsident Recep Tayyip Erdogan harr künnig maakt, dat he an de Verbunnenheit vun de eerste Amtstiet vun Trump fasthollen warrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch