Grote över Hooligans

Mehr Stadionverbotten bi Footballfans de op Krawall ut sünd. Dat verlangt Hamborgs Binnensenater Andy Grote in'n Snack mit NDR 90,3. Dorachter steiht de Angreep vun 150 HSV-Hooligans gegen Fans vun'n 1. FC Köln an't Wekenenn. Grote is froh, dat sik de HSV entschülligt un de rechten Wöör funnen hett. Man dat mutt denn ok mal wat na sik trecken, sä Grote. He krittel ok, dat bet nu noch nüms vun de Fan-Vertreders wat vun sik hett hören laten.

