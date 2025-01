Stand: 21.01.2025 09:30 Uhr Na HADAG-Unfall

Na den sworen Tosamenprall vun de HADAG-Fähr mit en Schuufverband snackt se över de Sekerheit. Woans dat to den Unfall kamen kunn, is noc nich rut. Binnenschepers krittelt, dat op de HADAG-Fähren blots een Liddmaat vun de Besatten mit an'n Boord is. Op private Fohrgastscheep mööt dat twee Lüüd ween. Bi dat Unglück güstern sünd ölven Minschen versehrt worrn. Een Mann keem dorbi an'n Kopp swoor to Schaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch