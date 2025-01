Stand: 21.01.2025 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vele Wulken bi nich so veel Graad. Op bet to twee Graad schafft de Temperaturen dat vundaag blots. Dorto kümmt noch en beten Spütterregen un Sneegriesel. Wat de Sünn noch Lust hett, sik mal kort to wiesen – also dat mööt wie erstmal afluern.

Morgen geiht de Dag mit Nevel los, denn wiest sik mal kort de Sünn bi bet to veer Graad. – Man ganz ahn Regen geiht dat ok denn nich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.01.2025 | 09:30 Uhr

